Валенса раскритиковал требование Польши к России о выплате репараций

Варшава, 9 февраля. Бывший президент Польши Лех Валенса усомнился в целесообразности претензий заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от Российской Федерации.

Напомним, что в конце января Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Польши на компенсацию за ущерб от России, нанесенный во времена Второй мировой войны.

«Это все равно если бы я требовал вернуть мне мои молодые годы. Они уже прошли. Надо двигаться вперед», — заявил Лех Валенса.

Как утверждает экс-глава польского государства, важным шагом на пути к развитию отношений между РФ и Польшей может стать диалог.

«Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения», — считает бывший президент.

Валенса говорит, что Москва и Варшава «заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе», а также что отношения между странами могут быть хорошими.

«У наших стран они и должны быть такими. Когда мы ссоримся, выигрывают только третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — резюмировал Лех Валенса.

Также экс-президент Польши заявил о желании посетить парад Победы в Москве 9 мая, если получит приглашение.

Ранее в Совете Федерации предложили вводить санкции против политиков, выступающих за снос советских памятников, в первую очередь в Польше. С данной инициативой выступил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Он уверен, что таких политиков необходимо объявлять персонами нон-грата, и заводить в их отношении уголовные дела, касающиеся вандализма и осквернения памятников.