Малышева назвала способы обработки посылок из Китая, чтобы убить коронавирус

Москва, 9 февраля. Посылки из Китая, где зафиксирован эпицентр распространения коронавируса, не опасны, поскольку вирус не жизнеспособен во внешней среде. Впрочем, есть несколько способов, как можно обработать посылки, чтобы полностью обезопасить себя от заражения. Об этом сообщила ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева в своем Instagram-аккаунте.

«Если поверхность, где находится вирус обработать перекисью водорода или любыми хлорсодержащими антисептиками — так, как делают в больницах, вирус гибнет сразу», — объяснила Малышева.

По ее словам, еще одним методом для дезинфекции посылок является ультрафиолетовое излучение, которое уничтожает вирус за 15 минут. Как отметила Малышева, без обработки антисептиками вирус сможет прожить во внешней среде всего 2-4 часа, а затем погибнет.

Ранее известный доктор Александр Мясников в своем блоге отметил, что в ближайшие четыре недели распространение вируса или же пойдет на спад, или эпидемия «рванет по всему миру». По его словам, отмечал Infox.ru, все должно пойти по сценарию №1.

Как сообщала «Газета.ru», суммарное число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 37,2 тысячи человек, 811 — скончались.

Ранее Смоленская епархия Русской православной церкви (РПЦ) предостерегла граждан РФ от мошенников, предлагающих купить «амулеты» и «чудодейственные маски» против коронавируса, отмечал «Ридус».