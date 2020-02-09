Украинцы стали лидерами по количеству нарушителей трудового законодательства Польши

Варшава, 9 февраля. Украинцы составили подавляющее большинство мигрантов работавших в Польше нелегально в 2019 году. Это следует из приведенных польской пограничной службой данных.

В прошлом году пограничники Польши провели более четырех тысяч проверок легальности трудоустройства мигрантов. По их результатом выяснилось, что в стране нелегально работали 13,3 тысячи украинцев. Всего по итогам 2019 года выявлено 14,7 тысячи человек, работавших в Польше с нарушением законодательства.

С большим отрывом от лидеров числу нелегальных мигрантов в стране оказались граждане Грузии (476 человек). Также среди нарушителей были отмечены 326 молдаван и 243 белоруса.

Ранее стало известно, что население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек. По данным министра кабмина страны Дмитрия Дубилета, в настоящее время на территории страны проживает около 37 миллионов человек, в Киеве — 3,7 миллиона граждан.

Многие эксперты отмечают, что экономика Украины находится на пороге серьезных трудностей, которые могут стать фатальными, если массовая миграция трудоспособного населения за рубеж продолжится, а финансирование внешними кредиторами прекратится.

В то же время лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предупредил, что тяжелый экономический кризис на Украине может спровоцировать резкое увеличение доли спекулятивного капитала в облигациях внутреннего госзайма. Политик отметил, что прямых инвестиций в украинскую экономику очень мало. Тогда как в 2019 году было размещено в 3,5 раза больше облигаций, чем в 2018 году.

Нерезиденты вложили 4,6 миллиарда долларов, объем их инвестиций увеличился в 18 раз. При этом прямых инвестиций значительно меньше – в размере 2,5 миллиарда долларов, тем самым наблюдается неравномерное распределение вложений. По словам Медведчука, это чревато «масштабным финансовым крахом экономики Украины».