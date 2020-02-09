Москва, 9 февраля. Известный знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь признался, что его пенсии не хватает на жизнь.

Недавно телеведущая Елена Ханга заявила, что ей не хватает пособия от государства в 23 тыс. рублей. Друзь отметил, что его пенсии также не хватает на жизнь.

«На нее прожить невозможно. Как и на пенсию Елены Ханги. Она у меня даже меньше, чем у нее», — отметил знаток «ЧГК».

Ранее актер Станислав Садальский сообщил, что его пенсия составляет 50 тыс. рублей, но он отметил, что 30 тыс. он получает благодаря званию заслуженного артиста РФ. В ином случае, он бы получал гораздо меньше.

Юморист Евгений Петросян тоже признался, что его пенсия чуть больше 20 тыс. рублей. Артист «Кривого зеркала» в шутку отметил, что ему ее на все хватает.

Музыкант Юрий Лоза сказал, что получает базовую пенсию — 12 тыс. рублей, а до того, как ее подняли — 9 тыс. рублей.

Юлий Гусман в свою очередь отказался комментировать свою пенсию, но подчеркнул, что она «даже меньше чем у Елены Ханги».

Но не все звездные пенсионеры озабочены пенсионными выплатами. Например продюсер Бари Алибасов, комментируя свою пенсию, признался, что даже не знает ее размер, а «королева шансона» Любовь Успенская, которой стукнуло 65 в феврале прошлого года, сказала, что никогда не получала пенсию.