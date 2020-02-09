Туристы назвали самые недооцененные города России

Москва, 9 февраля. Путешественники, опрошенные специалистами туристического сервиса, назвали регионы России, которые не освоены туристами, невзирая на огромный потенциал. Об этом сообщает портал Aviasales.

Сотрудники фирмы провели исследование среди 11 тысяч пользователей социальных сетей. Как оказалось, самым недооцененным, по мнению участников опроса, оказался Дербент. За этот дагестанский город на берегу Каспийского моря отдали свои голоса 23% опрошенных. Старый район этого населенного пункта внесен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает телеканал «360».

На второй строчке оказался Муром во Владимирской области — 20% голосов, на третьей — Выборг, за него проголосовали 17%. Кроме того, 16% назвали недооцененным Великий Новгород, 14% — Смоленск.

Как сообщала ранее «Газета.ru» со ссылкой на итоги опроса сервиса «Туту.ру», в России каждый четвертый турист отменяет отпуск из-за китайского коронавируса. Российские путешественники, отмечало издание, не хотят ехать не только в Китай, но и в принципе покидать пределы страны, чтобы не заразиться где-то по дороге.