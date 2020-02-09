«Нацкорпус» не позволил одесситам вернуть на место мемориальную доску маршала Жукова

Одесса, 9 февраля. Представители «Нацкорпуса» воспрепятствовали восстановлению ранее демонтированной мемориальной табличке маршалу Жукову в Одессе.

Сообщается, что жители Одессы попытались вернуть на первоначальное место ранее демонтированную националистами мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову. В группе «Партии Шария» в одной из социальных сетей появилась запись с призывом к неравнодушным одесситам отстоять память предков.

Однако данный пост увидели представители ультраправых радикалов и оперативно явились у первоначального места мемориальной доски. Между украинскими националистами и одесситами завязалась потасовка. К праворадикальной молодежи добавилось подкрепление, и они силой отняли табличку с изображением маршала Жукова. Отмечается, что радикалы выбросили мемориальную табличку в мусорный бак.

По мнению политиков партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», ответственность за снос памятников легендарному маршалу Георгию Жукову и другим героям Великой Отечественной войны на Украине, полностью лежит на чиновниках президента Владимира Зеленского.

Ранее украинский блогер Михаил Волгин был шокирован выставкой в Киеве, на которой прославляются украинские националисты, боровшиеся за отделение от России, во время Гражданской войны.

На Крещатике появились агитационные плакаты «Сохранение милитаристских традиций», «Военные операции», «Украинское войско 1917–1921». На баннерах изображалась символика украинских военных формирований в виде черепов, портреты националистов Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Андрея Мельника и многих других.