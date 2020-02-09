Профессор из США МакГроу рассказала, когда появится вакцина от коронавируса

Москва, 9 февраля. Глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD), профессор Пенсильванского университета (США) Элизабет МакГроу предупредила, что вакцина от нового типа коронавируса 2019-nCoV может появиться после того, как закончится нынешняя эпидемия.

«Маловероятно, что (вакцина. — Прим. ФАН.) будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но будет полезно иметь ее готовой для будущих вспышек», — цитирует эксперта РИА Новости.

МакГроу рассказала, что существует вакцина против вируса SARS (Severe acute respiratory syndrome). Вспышка этого заболевания произошла в 2002-2003 годах. По ее словам, вакцина «может дать некоторую защиту» и против нового коронавируса.

Специалист рассказала, что «вирус имеет более низкий коэффициент смертности» по сравнению с предыдущими вспышками коронавируса, хотя заразил больше людей. Согласно ее прогнозу, в ближайшие недели станет ясно, начнет ли инфекция распространяться за пределами Китая. Благодаря карантинным мерам и мониторингу пока в остальном мире «зафиксированы лишь несколько случаев вторичного инфицирования».

Вызванная неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV пневмония впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, число погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии в КНР составляет 811 человек. Общее количество инфицированных опасным вирусом превышает 37 тыс. человек.

Ранее газета «Известия» сообщила, что новый штамм коронавируса может быть включен в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био». В настоящее время над этой системой работает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.