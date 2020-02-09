Каршеринговый автомобиль протаранил снегоуборочную машину в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 февраля. Каршеринговый автомобиль протаранил снегоуборочную машину на Пироговской набережной в Петербурге.

Сообщается, что арендованный автомобиль врезался в заднюю часть грузовика коммунальных служб. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

Как сообщают очевидцы происшествия, водитель каршеринговой машины выжил. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют подробности ДТП.

В январе в Петербурге тоже произошло ДТП с автомобилем каршеринга. На Боровой улице водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.