Петросян озадачил поклонников фото со скелетом

Москва, 9 февраля. Юморист Евгений Петросян опубликовал фото со скелетом в Instagram.

К посту в социальной сети артист добавил забавную подпись.

«Мой старый приятель, познавший в жизни многое. Его девиз: никуда не торопиться. А я ему сказал: «Ты передай своим: а мы и не торопимся!» — написал Петросян.

Напомним, что недавно 72-летний комик официально оформил отношения с 30-летней избранницей Татьяной Брухуновой.

На данный момент у Евгения Петросяна в разгаре дележка имущества с экс-женой Еленой Степаненко. Известно, что Степаненко заняла принципиальную позицию, и не собирается ничего уступать бывшему мужу. Отметим, что единственная дочь звезд «Кривого зеркала» заняла сторону матери, а не отца при разводе. Также дочь Петросяна не одобрила его новую супругу. По словам Петросяна, у него были «веские поводы» для развода со Степаненко. Он утверждает, что ему не за что оправдываться, и разлад в их семейной жизни произошел давно.

Недавно стало известно, что новая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова кардинально сменила имидж и стала, по мнению подписчиков, похожей на Елену Степаненко. Также подписчики обратили внимание на заметно округлившийся живот избранницы Петросяна. Они предполагают, что девушка ждет ребенка и скрывает свое положение объемной одеждой.

Ранее сообщалось, что друзья семейной пары рассказали о мечте Татьяны Брухуновой. Она якобы намерена родить ребенка Петросяну, у которого есть взрослая дочь от брака со Степаненко. В доказательство приводится тот факт, что Брухунова подписалась в социальных сетях на множество аккаунтов, посвященных уходу за детьми.