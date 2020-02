Петросян озадачил поклонников фото со скелетом

Мой старый приятель, познавший в жизни многое. Его девиз: никуда не торопиться. Я ему сказал: «Ты передай своим: а мы и не торопимся!» #евгенийпетросян #петросян #народныйартист

A post shared by Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) on Feb 7, 2020 at 11:10pm PST