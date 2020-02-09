Пользователи Instagram оценили видео с Лолитой после развода

Москва, 9 февраля. Популярная певица Лолита Милявская порадовала поклонников новой видеозаписью в соцсети Instagram. Подписчики отметили, что после развода артистка стала лучше выглядеть.

Лолита Милявская поделилась видео с шоу Жан-Поля Готье, на которой певица позирует с исполнительницами Эвелиной Бледанс и Катей Лель. В подписи к публикации Милявская отметила, что при встрече им всегда весело.

«Глядя на нас, взрослых, все равно хочется спеть из песни Боевой Подруги фразу: «Только ветер в голове!» Мы Счастливы», — написала певица.

Подписчики высоко оценили видео исполнительницы и сделали Лолите множество комплиментов, особенно отмечая фигуру певицы.

«Такая стройняшечка!» — написала gortenziyaya.

«Лолита вы прекрасны», — сделала комплимент marisolmedvedeva.

«Да! Развод вас еще больше омолодил», — констатировала lala3009nn.

«Такие красотки. Лолита так похорошела. Еще раз убеждаюсь, что разводы нам женщинам всегда идут на пользу», — написала ekaterinaogon.

«Лолита, Вы сильная женщина, я вас люблю, оставайся такой!!» — пожелала tatianasafonova9728.

«Вечно молодые», — прокомментировала видео nadezhda.dushina.

Ранее Лолита Милявская выиграла первый суд со своим бывшим мужем Дмитрием Ивановым. Певица требует признать свой пятый брак фиктивным, сообщила «Газета.ру».

Адвокат артистки Сергей Жорин отметил, что Иванов подал жалобу на иск певицы в Басманный районный суд Москвы, но ее отклонили.

Певица объявила о расставании с супругом накануне десятилетнего юбилея совместной жизни летом 2019 года. Желание доказать фиктивность брака появилось после того, как к ней в руки попала переписка супруга с любовницей. Мужчина общался с ней через подаренный женой ноутбук и делал новой возлюбленной подарки за счет Лолиты.