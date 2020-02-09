В Таиланде уточнили число жертв военного, устроившего стрельбу в ТЦ

Бангкок, 9 февраля. Количество жертв стрельбы, которую устроил военнослужащий в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) достигло 25, сообщают местные СМИ ссылаясь на правоохранительные органы.

Ранее было известно о 21 убитом.

Как сообщает телеканал Thairath TV, 4 человека погибли в здании торгового центра. Их тела были обнаружены спецназом во время операции по обезвреживанию стрелка.

Помимо гражданского населения, жертвами стрелка стали его командующий, 2 сослуживца и один спецназовец.

Сообщается, что таиландский стрелок был ликвидирован правоохранительными органами.