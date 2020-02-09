Ликвидирован таиландский стрелок, жертвами которого стали 25 человек

Бангкок, 9 февраля. Военнослужащий, открывший в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) стрельбу, в результате которой погибли 25 человек, ликвидирован, сообщает агентство Рейтерс, ссылаясь на источники в силах безопасности страны.

Напомним, что 8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма убил своего командира и двух сослуживцев в военной части, после чего угнал автомобиль и отправился в сторону торгового центра. Там он устроил стрельбу и захватил гражданских в заложники. После штурма ему удалось сбежать из здания ТЦ, убив одного спецназовца.