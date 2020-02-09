Врач Кабычкин рассказал, как офисным работникам избежать проблем со здоровьем

Москва, 9 февраля. Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин дал советы, которые помогут офисным работникам избежать осаночного сколиоза и других проблем со здоровьем от долгой сидячей работы.

Осаночным сколиозом называют нарушение осанки, которое появляется из-за неправильного положения тела у сидящих по многу часов за рабочим столом людей. Заболевание сказывается как на внешнем виде человека, так и на состоянии его внутренних органов.

Избежать подобных проблем, по словам Кабычкина, поможет соблюдение простого правила.

«В офисе надо соблюдать «правило 90». Это значит, что между туловищем и передней поверхностью бедра при сидении должен быть угол 90 градусов. Между бедренной костью и большой берцовой костью тоже. То есть коленный сустав должен опускаться в сторону пола под углом в 90 градусов. Стопа должна стоять относительно пола тоже под углом 90 градусов. Это правило надо соблюдать», — цитирует врача радио Sputnik.

Кабычкин отметил, что не следует долго сидеть в позе «нога на ногу», так как это вредно для позвоночника, суставов и вен нижних конечностей. Во время сидения в такой позе сдавливаются вены, замедляется ток крови и развивается варикозное расширение вен. В дальнейшем могут образоваться тромбы, что может вызвать много осложнений.

Кроме того медик советует раз в час или два хотя бы ненадолго вставать с рабочего места. Положительно сказаться на здоровье могут даже не долгие, но частые походы к общественному принтеру, подчеркнул Кабычкин.

Ранее глава отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Галина Мазо рассказала, как курение может влиять на психическое здоровье человека, сообщило RT.

По ее словам, люди с психическими заболеваниями начинают курить в более раннем возрасте, курят чаще, имеют более выраженную никотиновую зависимость и употребление табака у них приводит к более тяжким проблемам со здоровьем. Риск наличия психических заболеваний у курильщиков в 1,9–2,3 раза выше, чем у тех, у кого нет этой вредной привычки.