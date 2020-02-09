Бывший летчик Романов рассказал, почему в Китае увольняют российских пилотов

Пекин, 9 февраля. Стало известно, что китайские авиакомпании сокращают российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока в связи со вспышкой коронавируса, сообщил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«В связи с коронавирусом, привозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по 5-10 пассажиров на больших самолетах», — говорит Романов.

Также он отметил, что на протяжении 3 лет перевозчики из Китая набирали на работу высокопрофессиональных российских пилотов, знающих английский, чтобы те повышали квалификацию китайских летчиков. По словам Романова, российские пилоты уже обучили достаточное число китайских кадров.

Романов считает, что большая часть сокращенных пилотов не станет возвращаться на родину. Он подчеркивает, что у многих есть европейские и американские сертификаты, и они трудоустроятся в других иностранных компании.

Недавно стало известно, что китайские авиаперевозчики Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более ста российских пилотов, сообщает URA.RU.

Ранее самолет МЧС России доставил в КНР гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.