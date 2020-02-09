Самолет МЧС России доставил в Китай медпрепараты

Москва, 9 февраля. Самолет МЧС РФ доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС РФ прибыл в КНР. Он доставил 183 кубометра гуманитарного груза — медицинские препараты и средства индивидуальной защиты», — сообщают в МЧС.

Самолет с гуманитарной помощью вылетел в Китай из подмосковного аэропорта Жуковский. Помощь КНР оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что Москва направит Пекину 2 млн медицинских масок.

По последним данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составляет 811 человек. Общее количество инфицированных опасным вирусом превышает 37 тыс. человек.