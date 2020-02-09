Пушков дал совет послу США Салливану после его слов о желании улучшить отношения с Россией

Москва, 9 февраля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление посла США в Москве Джона Салливана о намерении улучшить российско-американские. Мнением политик поделился в сервисе микроблогов Twitter.

«Новый посол США в Москве Салливан назвал улучшение отношений с Россией своей приоритетной задачей. Что же, для начала он мог бы предложить Вашингтону отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2». Это было бы хорошим тестом. Слова звучат дешево, если не подкреплены действиями», — написал сенатор.

Ранее Джон Салливан назвал улучшение отношений Москвы и Вашингтона своей главной задачей. Дипломат отметил, что в российско-американских отношениях наблюдается спад, который он намерен остановить.

Салливан подчеркнул, что начинать налаживать диалог между двумя государствами необходимо уже сейчас, не дожидаясь каких-либо политических событий, в том числе президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года. По словам главы дипмиссии, поручение улучшить отношения между странами он получил от президента США Дональда Трампа, сообщило RT.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода от России до Германии через Балтийское море. Их общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

В декабре прошлого года США пригрозили ввести санкции в отношении швейцарской компании Allseas, которая владеет строившими «Северный поток — 2» кораблями-трубоукладчиками. В результате Allseas прекратила строительство. Тем не менее, в России заявили о намерении завершить реализацию проекта своими силами. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что газ пойдет в Европу по новому трубопроводу на позднее первой декады 2021 года.

В начале февраля немецкая газета Handelsblatt сообщила, что в феврале-марте США могут ввести санкции против строителей газопровода «Северный поток — 2», инвесторов проекта и покупателей российского газа.