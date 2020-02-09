Жители охваченной коронавирусом Ухани рассказали о жизни в городе

Ухань, 9 февраля. Жители города Ухань, в котором находится очаг опасного коронавируса, рассказали о жизни в городе в эти непростые дни.

Как рассказывают местные жители, в целях соблюдения противоэпидемических мер, они стараются не выходить из дома без особой надобности. При выходе из дома, например, за покупками — люди всегда надевают маску и избегают замкнутых общественных помещений. В некоторых компаниях были выданы лекарства, поддерживающие иммунитет.

Горожане говорят, что достать продукты бывает проблематично. Мелкие магазинчики закрываются, а до крупных гипермаркетов неудобно добираться. Многие пользуются приложениями для доставки еды, при этом курьеры не доставляют заказа до двери, а оставляет у входа в микрорайон.

Жители города Ухань также сообщают, что практически все компании разрешили сотрудникам работать из дома, а школы проводят онлайн-уроки.

«Многое можно делать через Интернет — так проще избежать контактов и снизить риск заражения. Руководство компании регулярно осведомляется о здоровье сотрудников и членов их семьей», — говорит местная жительница.

Отмечается, что эпидемия пойдет на спад, то жители города смогут выйти на работу уже 14 февраля.

Ранее сообщалось, что житель Японии, ставший первым заразившимся коронавирусом внутри своей страны, выздоровел и выписан из больницы.

Мужчина работал водителем автобуса у группы туристов из Китая. Предположительно, кто-то из них был носителем вируса. Позже вирус подтвердился и у гида туристического автобуса.