Дочь Гузеевой напугала подписчиков «желанием заснуть и не проснуться»

Москва, 9 февраля. Поклонники подозревают, что у дочери Ларисы Гузеевой произошел нервный срыв. Ранее телеведущая показала погром, который устроила ее дочь Оля Бухарова, а теперь и сама девушка написала в соцсетях, что «надеется заснуть и никогда не проснуться».

Недавно Лариса Гузеева опубликовала фотографию из комнаты своей 19-летней дочери Оли с подписью «проверка психического состояния». На фотографии видны ободранные обои и разбросанные вещи.

«Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит…» — написала в Instagram Гузеева.

Сейчас же дочь звезды опубликовала фото с неоднозначной подписью.

«Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то уже никогда не проснусь», — написала девушка.

В ноябре 2019 года Ольге была диагностирована опухоль — поликистоз яичников. После обнаружения недуга и операции, девушке были прописаны гормональные препараты. Как утверждает дочь телеведущей, из-за них она набрала 10 кг. Дочь Гузеевой часто жалуется на плохое самочувствие в социальных сетях.

«Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, задержка жидкости, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон и метаболизм, боли в кишечнике и мигрени, от которых теряешь сознание», — рассказывала о своем самочувствии Ольга.

Ранее Лариса Гузеева вспомнила о совершенных в молодости поступках, которые теперь вызывают чувство сожаления. По ее словам, она жалеет о своем пристрастии к табаку и алкоголю в прошлом. Побороть зависимость от курения актриса и телеведущая смогла только в 2016 году и с тех пор ведет здоровый образ жизни.