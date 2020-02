Дочь Гузеевой напугала подписчиков «желанием заснуть и не проснуться»

Ответ недобрым.Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои чем кожу. Всё проходит. Всё проходит... А вы как считаете обязательно стоять над ребёнком с кувалдой и вбивать ему как правильно, с высоты своего опыта? ⚡️

