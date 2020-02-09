Антонов поддержал идею американского посла о «хоккейной дипломатии»

Вашингтон, 9 февраля. Глава российского посольства в США Анатолий Антонов заявил о поддержке предложения посла США в России Джона Салливана о развитии «хоккейной дипломатии». С заявлением дипломат выступил в субботу.

Антонов отметил, что «мы поддерживаем любые инициативы по развитию контактов по межгосударственной линии», в том числе между гражданами, общественными организациями, официальными представителями и ведомствами.

«Что касается «хоккейной дипломатии», то мы три года назад инициировали участие американских команд в международном детском турнире в городе Новомосковске Тульской области», — сообщил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что инициатива дала видимый результат и в России маленькие игроки, их болельщики и родители нашли друзей и «по-настоящему открыли для себя нашу страну».

«Можем только пожелать послу Салливану успехов на этом направлении и подтвердить, что «хоккейная дипломатия» работает. Как и любая другая, нацеленная на позитивный и взаимовыгодный результат», — цитирует дипломата ТАСС.

Салливан ранее открыл проходивший на «ЦСКА Арене» хоккейный матч между командами «Спартак» и «Динамо», вбросив шайбу. Посол США также выражал намерение заняться в России «хоккейной дипломатией». Новый глава американской дипмиссии утверждает, что намерен улучшать двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой с помощью «хоккейной дипломатии».

Джон Салливан прибыл в Москву 16 января. Он возглавил дипмиссию США в России после Джона Хантсмана, который покинул должность в августе 2019 года. Вскоре Салливан вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову, сообщила «Газета.ру».

Глава государства Владимир Путин принял верительные грамоты Салливана и еще 22 послов иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в начале февраля.