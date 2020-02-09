Число жертв китайского коронавируса перевалило за 800

Пекин, 9 февраля. Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, превысило 800 человек, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сообщается, что за последние сутки в китайской провинции Хубэй скончался 81 пациент, а число инфицированных увеличился на 2,1 тыс. чел. Общее число жертв коронавируса в КНР достигло 811 человека. Общее количество инфицированных вирусом превысило 37,1 тыс. человек. Отмечается, что более 2,6 тыс. человек сумели побороть вирус.

Ранее Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил, что «Аэрофлот» начал доплачивать членам летающих в Китай экипажей по 8,3 тыс. рублей за рейс.