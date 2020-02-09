Антонов сообщил, что США взяли в проработку предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Вашингтон, 9 февраля. Соединенные Штаты взяли в проработку инициативу президента РФ Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам российского дипломата, американская сторона взяла в проработку предложение президента РФ.

«Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран «пятерки», и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи», — сообщил Анатолий Антонов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что инициативу уже поддержали Китай и Франция.

ООН также поддержала инициативу Владимира Путина. В организации отметили, что приветствуют любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями стран, входящих в Совет Безопасности.

Напомним, 23 января во время выступления на Всемирном форуме памяти Холокоста президент России Владимир Путин предложил провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН. Путин подчеркнул, что провести саммит «пятерки» можно в любой точке мира.