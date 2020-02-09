Срочная эвакуация горняков проходит в Норильске из-за пожара в забое

Норильск, 9 февраля. На погрузочной машине в забое рудника «Октябрьский» произошел пожар, началась эвакуация горняков.

«Произошел пожар на погрузочно-доставочной машине на глубине 650 метров в тупиковой выработке», — цитирует информированный источник «Интерфакс».

В шахте находятся 30 человек, проводится эвакуация. Людям ничего не угрожает, отметил источник агентства. Официальными комментариями издание пока не располагает.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что пожар произошел в центре Санкт-Петербурга на складском помещении. Возгорание произошло в помещении площадью 15 на 200 квадратных метров на Лиговском проспекте. О пострадавших не сообщается.