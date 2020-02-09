Ирина Муравьева призналась, что редко давала интервью из-за строгих родителей

Москва, 9 февраля. Звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева призналась, что редко давала интервью из-за страха перед родителями.

Народная артистка РФ Ирина Муравьева недавно отпраздновала свой 71-день рождения.

По словам актрисы, ее родители были очень строгими, однако она сама считает такое воспитание правильным. Тем не менее она сожалеет, что ей не довелось услышать от отца слов похвалы. Как говорит Муравьева, ее мама начала ею гордиться после выхода фильма «Карнавал» в 1982 году.

«Очень боялась сказать что-нибудь глупое. Или, наоборот, из-за известности распущу перья, а это будет так стыдно, родители покраснеют», — рассказывает актриса.

Как рассказывает Муравьева, ее долго преследовал комплекс неполноценности — она переживала из-за внешности, и боялась, что не выйдет замуж.

«Я просто хотела играть в театре. О кино даже не думала», — вспоминает народная артистка.

Она говорит, что и в Театре имени Моссовета однажды почувствовала себя ненужной. По ее словам, когда ей было 40 она думала навсегда покончить с игрой на сцене. Однако она справилась с трудностями, и до сих пор радует зрителей своими новыми работами.

Ранее Ирина Муравьева признавалась, что долгое время была не уверена в себе, была недовольна своей игрой, а на спектакли со своим участием старается не приглашать родных и близких.