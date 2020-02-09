Критик Соседов оценил слова обвинившего Пугачеву певца

Москва, 9 февраля. Музыкальный критик Сергей Соседов оценил слова исполнителя Михаила Муромова, который обвинил в загубленной карьере певицу Аллу Пугачеву.

Муромов заявил, что артистка в прошлом опасалась конкуренции с ним. Из-за этого Пугачева якобы добилась того, чтобы его не показывали по телевизору. Исполнитель отметил, что для этого его коллега «платила деньги своим людям на телевидении». По словам Муромова, «жертвой» Пугачевой стал не только он, и артистка «убрала всех».

В то же время исполнитель заявил, что Пугачева питала слабость к харизматичным артистам эстрады и некоторым помогала строить карьеру. В ответ на вопрос, почему же она не помогла ему, Муромов напомнил о романах примадонны с Александром Стефановичем, Сергеем Челобановым, Владимиром Кузьминым.

По словам критика, считать, что чьи-то карьеры загубила Пугачева глупо и смешно. Соседов отметил, что певица «могла просить знакомых на телеканалах убрать конкурентов из рейтинговых программ», но за принятие подобных решений она ответственности не несет.

«Она никогда не была председателем Гостелерадио, арт-директором радиостанции или программным редактором канала. Она могла по дружбе позвонить на канал и попросить убрать из рейтинговой программы какую-то свистушку. Но тогда ответственность за то, что кто-то был вырезан из программы, лежит на тех, кто это сделал, на программных директорах, но никак не на Пугачевой», — цитирует музыкального критика Nation News.

Соседов подчеркнул, что у Пугачевой «никогда не было таких полномочий».

Михаил Муромов наиболее известен, как исполнитель хита «Яблоки на снегу». Пик популярности артиста пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов прошлого века. Но затем в карьере певца начался спад.