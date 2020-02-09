Марго Робби призналась, что фанатеет от Slipknot и Metallica



Нью-Йорк, 9 февраля. Австралийская актриса Марго Робби рассказала о своих музыкальных предпочтениях будучи в студии программы The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Актриса призналась, что в подростковые годы обожала тяжелую музыку, и металл в частности. Она сказала, что красила волосы в черный цвет, подбирала соответствующий гардероб, ходила на выступления группы Bullet For My Valentine и других музыкальных коллективов, исполняющих тяжелую музыку.

«У меня была настоящая хэви-металлическая фаза», — рассказала Марго Робби.

Актриса отметила, что также является фанаткой таких групп, как Aerosmith, KISS, Slipknot и Metallica. Марго Робби отметила, что была на концерте Slipknot. По ее словам, это «был ее лучший концерт».

«Они просто потрясающие исполнители! Даже если вам не нравится металл, я думаю, вы бы оценили концерт Slipknot, потому что это просто невероятно», — заявила австралийская актриса.

Ранее Марго Робби вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых актрис в 2019 году по версии Forbes. Кинозвезда заработала 23,5 млн долларов и заняла восьмое место.

Также Марго Робби номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана», за ее работу в фильме «Скандал». Ее соперницами будут Лора Дерн («Брачная история»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо») и Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла»). Церемония вручения премии «Оскар» состоится 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

В конце января киностудия Sony опубликовала бэкстейдж со съемок фильма «Однажды в... Голливуде» режиссера Квентина Тарантино.