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Бельгийский политик пообещал испечь блины из белого порошка, присланного ему по почте

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Бельгийский политик пообещал испечь блины из белого порошка, присланного ему по почте

Антверпен, 9 февраля. Глава администрации Антверпена и лидер оппозиционной националистической партии «Новый фламандский альянс» Барт де Вейвер получил по почте конверт с неизвестным белым порошком. Он заявил, что намерен испечь из него блины.

Он опубликовал в Сети свою фотографию, где держит кружку, наполненную белым порошком.

«Спасибо нашему таинственному Санта-Клаусу за пакетик муки. Поздновато, конечно, но блинчики все равно будут вкусными», — гласит подпись де Вейвера под фото.

О том, что бургомистр Антверпена получил конверт с белым порошком, ранее сообщали СМИ. На место происшествия немедленно прибыла полиция, а вещество было отправлено в лабораторию на анализ. Эксперты установили, что в конверте обычная мука, пишет газета «Известия».

Летом прошлого года сообщалось, что посол Соединенных Штатов Америки в Канаде Келли Крафт получила конверт с белым порошком и письмо, в котором содержались угрозы убийством и оскорбления.

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Источник: Известия
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