МИД Украины раскритиковал новую санкционную процедуру Совета Европы

Киев, 9 февраля. МИД Украины заявил, что разочарован решением комитета министров Совета Европы о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«В Украине разочарованы принятым Комитетом Министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения», — говорится в сообщении МИД Украины.

Как отметили в украинском ведомстве, делегация Украины проголосовала против этого решения. Украинские дипломаты добавили, что рассматривают введение подобных процедур, как «отступление» организации от заявленных ею уставных целей.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения ко внутреннему конфликту на Украине.