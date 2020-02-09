«Аэрофлот» ввел доплату пилотам за рейсы в Китай

Москва, 9 февраля. «Аэрофлот» начал доплачивать члена летающих в Китай экипажей по 8300 рублей за рейс. Об этом сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава.

«Для повышения уровня мотивации членов кабинных экипажей руководством компании принято решение об установлении дополнительной денежной доплаты на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 руб. за выполненный рейс», — цитирует сообщение «Ридус».

В «Аэрофлоте» журналистам сообщили, что не комментируют связанные с системами мотивации персонала вопросы.

Авиасообщение между РФ и Китаем ограничено из-за вызванной коронавирусом 2019-nCoV эпидемии. С 1 февраля были закрыты регулярные рейсы, кроме рейсов «Аэрофлота». С 14 февраля будут прекращены чартерные рейсы, сообщила «Газета.ру».

О вспышке пневмонии в городе Ухань власти КНР информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выяснили, что возбудителем заболевания стал неизвестный ранее коронавирус 2019-nCoV.

К настоящему времени количество умерших составляет 780. Число инфицированных достигло 27,1 тысячи.