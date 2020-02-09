Пушков высмеял Зеленского, назвавшего себя «президентом мира»

Москва, 9 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял главу украинского государства Владимира Зеленского, заявившего о своем имидже «президента мира» в Европе.

Напомним, 8 февраля президент Украины прибыл в Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском. Как позже заявил Зеленский, понтифик назвал его «президентом мира».

«Вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — подчеркнул украинский президент.

Алексей Пушков считает, что это просто аванс и гордиться тут нечем. Он отметил, что мнение о президенте Украине может резко измениться.

«Через пару лет Папа Римский спросит его: «Ну, и где же мир?» И если Зеленский начнет объяснять, что ему Билецкие (Андрей Билецкий, лидер праворадикального батальона «Азов». — Прим. ФАН) мир установить не разрешают, останутся от его имиджа одни рожки да ножки», — написал Пушком у себя в Twitter.

Как сообщил Зеленский после встречи с понтификом, главной темой беседы было установление мира в Донбассе.

Как сообщает «Газета.ру», после встречи с папой Римским Франциском в Ватикане, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое проведение еще одного саммита в «нормандском формате».

Ранее Алексей Пушков заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский приписал СССР частичную ответственность за Холокост, чем перешел все границы подлости. Сенатор напомнил, что в желании пойти навстречу Варшаве и лично президенту Польши Анджею Дуде президент Украины Владимир Зеленский обвинил Советский Союз наравне с нацистской Германией в запуске «маховика Холокоста».