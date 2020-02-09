Военные США попали под обстрел в Афганистане

Кабул, 9 февраля. Военнослужащие США попали под обстрел в восточной провинции Афганистана Нангархар, есть пострадавшие. Об этом накануне сообщил представитель американских Вооруженных сил в стране Сонни Леггетт.

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля», — отметил Леггетт.

По данным агентства France Press, для эвакуации пострадавших в результате обстрела военных направили вертолеты. Однако точных данных о погибших и раненных нет.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что неизвестные обстреляли в провинции Гильменд Афганистана вертолет Ми-8 молдавской частной компании, которым управлял украинский экипаж. На момент обстрела вертолет находился на земле.