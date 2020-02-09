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Число умерших от коронавируса в Китае достигло 780

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Число умерших от коронавируса в Китае достигло 780

Вашингтон, 9 февраля. Информационное агентство Reuters сообщает, что жертвами пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй стали уже 780 человек.

Ссылаясь на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, Reuters сообщает, что количество умерших увеличилось на 81 человека, и сейчас составляет 780. Число инфицированных в провинции, тем временем, достигло 27,1 тысячи. За последние сутки рост числа заболевших составил более 2 тысяч человек.

Распространение вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV пневмонии началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, число жертв заболевания выросло в Китае до 563, более 28 тысяч человек заражены. Более 190 человек заболели коронавирусом за пределами КНР, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Источник: ТАСС
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