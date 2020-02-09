Латвия намерена возвести военный объект на границе с Россией

Рига, 9 февраля. Власти Латвии намерены создать некий военный объект на границе с Россией. Военное ведомство Латвии уже подготовило проект приказа кабинета министров, согласно которому будет отчужден земельный участок площадью около пяти гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.

Пока что министерство обороны Латвии не уточнило, с какими целями оно собирается использовать этот участок. По словам ведомства, доступ к данной информации ограничен. Предполагается, что военные собираются разместить на нем некий объект для собственных нужд.

Как отмечается в проекте приказа латвийского кабинета министров, еще в 2016 году был утвержден план действий по развитию потенциала воздушной обороны, а также расширению зоны покрытия радаров. Два года спустя правительство одобрило отчуждение данного земельного участка для нужд национальной обороны, а также возведение на нем военной инфраструктуры.