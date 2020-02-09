Склад вспыхнул в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 9 февраля. На складе в центре Петербурга произошел пожар, сообщает городское ГУ МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло на Лиговском проспекте, д. 50, к. 16 приблизительно в 22.10 по московскому времени. Загорелся одноэтажный склад.

Площадь пожара составила 40 кв. м., огонь также распространился на кровлю здания — там площадь возгорания составила 10 кв. м.

«Погибших, пострадавших нет. Из ангара эвакуирован автомобиль, 10 транспортных баллонов. В 23.20 локализация», — сказано в сообщении МЧС.

Как сообщает «Газета.ру», ранее в Магнитогорске загорелся цех металлического комбината. Огнем был охвачен маслоподвал и реверсивный стан, которые находились на капитальном ремонте.