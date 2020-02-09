Украина смягчит правила пересечения границы с Крымом для детей



Киев, 9 февраля. Киев с 9 февраля упрощает процедуру пересечения границы с Крымом детям от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.

Сообщается, что упрощенная процедура позволит им самостоятельно пересекать КПП при наличии паспорта Украины (ID-карты) или украинского загранпаспорта, а также при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Ранее дети могли пересекать границу с полуостровом лишь в сопровождении двух родителей, или с одним родителем, но при наличии нотариально заверенного согласия от второго.

«Упрощенная процедура и возможность самостоятельно ездить на контролируемую Украиной территорию поможет содействовать интеграции детей и подростков, проживающих в Крыму», — заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Она подчеркнула, что «это должно стать одним из факторов поощрения детей получать образование в украинских учебных заведениях».

Как сообщает «Газета.ру», ранее президент Украины Владимир Зеленский, вдохновленный разговорами с папой Римским, пригласил понтифика посетить Донбасс.