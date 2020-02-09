Умер актер из «Звездного пути» Кевин Конуэй

Лос-Анджелес, 9 февраля. В возрасте 77 лет скончался американский актер Кевин Конуэй, сыгравший ряд эпизодических ролей во множестве фильмов и сериалов. О смерти актера сообщил его менеджер.

Смерть наступила в среду, 5 февраля. Причины смерти актера пока не сообщаются, пишет газет «Известия».

Конуэй начал свою карьеру в 24 года в фильме «Бойня номер пять» по роману Курта Воннегута. За свою жизнь он снялся более чем в восьмидесяти фильмах, включая «Адскую кухню», «Вспышку», «Геттисберг», «Быстрый и мёртвый», «Тюрьму «OZ», «Дом двух семей», «Закон и порядок» и так далее.

Большинству поклонников он известен по эпизодической роли клона клингонца в сериале («Звездный путь: Следующее поколение»). Его последней работой в кино стала картина «Кто убил Джейн Доу?», где он выступал в качестве закадрового рассказчика. Также он является обладателем театральной премии «Драма Деск».