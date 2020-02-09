Телеведущий Бабаян объяснил, как Украина спасает свою экономику за счет России



Москва, 9 февраля. Экономика Украины еще не разрушилась прежде всего потому, что треть госбюджета страны составляют деньги, которые Российская Федерация дает ей за транзит газа, заявил российский телеведущий Роман Бабаян.

Бабаян подчеркивает, что Украина «присосалась» к России.

«Наши олигархи, которым принадлежат определенные предприятия, снабжают соляркой ту же самую Украину. Куда идет эта солярка? Заливается в баки бронетранспортеров, которые потом едут в Донбасс и убивают людей», — говорит журналист.

Он подчеркивает, что именно поэтому украинский кризис продолжается дольше Великой Отечественной войны. Бабаян считает, что «с олигархами должны что-то делать те, кто может с ними что-то делать».

Журналист отметил, что Российской Федерации необходимо ужесточить экономическое и политическое давление на Киев, а также активнее помогать Донбассу. По его словам, следует активнее работать с рядовыми гражданами Украины и пропагандировать свою позицию.

Как сообщает «Газета.ру», депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в том, что тот врал парламенту о росте украинской экономики. Дубинский считает, что Гончарук так делал изначально, когда врал Раде, обещая рост украинского ВВП на 40% в течение 5 лет.

Также недавно лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что стремительное падение уровня производства представляет угрозу для национальной безопасности Украины.