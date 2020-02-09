Рошаль прокомментировал статистику осложнений и смертей от врачебных ошибок

Москва, 9 февраля. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль прокомментировал статистику осложнений у жителей РФ из-за ошибок врачей.

Как утверждает Леонид Рошаль, на данный момент в России отмечается 0,8% ошибок от общего количества пациентов, в то время как в Европе данное значение достигает 10%.

«Речь идет не о 70 тыс. погибших. Эта цифра включает и различные не смертельные осложнения, которые могут возникать в процессе диагностики и лечения больных», — комментирует Рошаль.

Президент НИИ считает, что данную информацию необходимо публиковать, чтобы прослеживать динамику и улучшать статистику.

Как сообщает RT, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов. В частности, он подчеркнул, что в России каждый год от использования лидокаина погибает не менее 25 человек.