Киев, 9 февраля. Телеведущий из Львова Остап Дроздов прокомментировал рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на все ошибки, совершаемые украинским правительством, рейтинг Зеленского не падает лишь потому, что жители Украины убеждены в личной честности президента.

По словам Дроздова, украинские власти допускают новые провалы каждую неделю, однако рейтинг Зеленского продолжает держаться примерно на одном уровне. И даже спустя несколько месяцев заметного падения нет. Дроздов задался вопросом «почему?».

«Мой ответ будет таким – Зеленский не падает, то есть, очень резко не теряет свой рейтинг, как раз потому, что в глазах своего избирателя, и даже общества, которое против него, он не крадет. Ему будут прощать все. Вопрос «он не крадет» – основная добродетель Зеленского», — заявил Дроздов.

Он напомнил, что за последние полгода в адрес Зеленского было озвучено много претензий, но никто еще не обвинил президента в коррупции. После этого Дроздов предложил всем противникам Зеленского, заинтересованным в его скорейшей отставке, найти на него компромат в сфере его «финансового интереса».

«Это подсказка: хотите завалить Зеленского – ройте по теме его интереса. Найдете – этого президента не будет», — подытожил Дроздов.

Ранее оппозиционный украинский политик, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу рассказал Федеральному агентству новостей, что разочарование президентом Украины Владимиром Зеленским растет; и пусть еще и не достигло критической отметки, но он может повторить судьбу Виктора Януковича.