Певица Полякова заявила, что на Украине никто «не прессует русский язык»

Киев, 9 февраля. Украинская певица Оля Полякова считает, что в ее стране якобы нет ущемления русского языка.

По мнению певицы, на Украине никто «не прессует русский язык».

«Я как русскоязычная певица, говорю: никто не притесняет, и этого вопроса нет в обществе. Это качают политики и ботофермы в Facebook», — заявила на ломанном украинском языке Полякова во время эфира на телеканале «1+1».

Как она утверждает, ей часто ставят в укор то, что она не исполняет песни на украинском. По ее мнению, на Украине нет шоу-бизнеса, поэтому украинским исполнителям приходится ориентироваться на российский рынок.

«Купить хорошую украинскую песню невозможно по причине того, что топовые украинские авторы пишут по-русски, чтобы продавать», — говорит Полякова.

Она отмечает, на Украине популярным исполнителям нечего делать. По ее словам, в «незалежной» зарабатывают на музыке всего лишь 5 человек.

Ранее во время обсуждения закона о государственном языке экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта, сообщает RT.

«Наших детей поделили на три сорта по языку (закон «Об общем среднем образовании». — Прим. ФАН). Есть украиноязычные, дети, разговаривающие на языках Евросоюза, и русскоязычные», — заявила бывший украинский министр.

Напомним, что несмотря на то, что для большинства жителей Украины русский язык является родным, правительство в последние годы реализует политику по его вытеснению. В сентябре 2017 года были утверждены поправки в закон «Об образовании», предусматривающие полный переход на преподавание на украинском языке в средней и высшей школах. Спустя год на Украине вступил в силу закон, устанавливающий минимальную долю программ и песен на украинских радиостанциях на «державной мове».