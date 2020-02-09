Волочкова села на шпагат в птичьей клетке

Москва, 9 февраля. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фотографию, где она садится на шпагат в клетке. Снимок был сделан во время репетиции перед очередным выступлением.

На опубликованном снимке балерина села на шпагат в большой клетке для птиц. Этот трюк является элементом спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», в котором участвует Волочкова. Она написала, что фотографию сделали во время репетиции. Вместе с ней снялся и продюсер спектакля.

Ранее Волочкова рассказала о трудностях профессии балерины. По ее словам, это огромный труд. Она пожаловалась на сложности работы в Большом театре, назвав его «клубком целующихся змей», а также поделилась подробностями отношений с артистом балета Николаем Цискаридзе.

Напомним, что в январе Волочкова похвасталась перед подписчиками в Instagram виллами в Таиланде, где она провела новогодние праздники. В описании к публикациям в своем аккаунте артистка без ложной скромности написала, что для отдыха она выбирает, конечно, лучшие места. Тут же Волочкова уточнила, что взять в аренду виллы нельзя, но можно купить. Стоимость одной из них составляет 350 тыс. долларов.

Кроме того, попав в Таиланд Волочкова начала почти ежедневно публиковать откровенные снимки. На первых этапах балерина обнародовала снимок с голыми ягодицами, после чего начала демонстрировать другие части тела, которые были едва прикрыты крошечным бикини.