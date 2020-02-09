Таиландский стрелок сбежал из здания торгового центра, убив спецназовца

Бангкок, 9 февраля. Мужчина, захвативший заложников в одном из ТЦ в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более 9 часов. Покидая здание, преступник убил спецназовца, сообщает местное ТВ.

Отмечается, что преступник вступил в перестрелку с таиландским спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, после чего скрылся из здания. Сообщается об одном убитом, и одном раненом бойце спецназа.

По данным Министерства обороны Таиланда, стрелком является сержант сухопутных войск, прошедший подготовку по программе сил специального назначения.

Ранее мужчина угнал автомобиль из одной из частей армии Таиланда, после чего обстреливал прохожих разъезжая по городу. Затем он скрылся в торговом центре, где на протяжении 9 часов удерживал около 16 заложников. Сообщается, что в результате происшествия погибли 20 человек, более 30 ранены.