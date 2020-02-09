Пасечник возложил на Зеленского ответственность за гибель военных ЛНР

Луганск, 9 февраля. Ответственность за гибель ополченцев в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое-5 лежит на президенте Украины Владимире Зеленском. С таким заявлением выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Как сообщал ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в результате обстрела погибли четыре ополченца, еще четверо были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ в пятницу.

«Расцениваю такие действия Украины как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского», — заявил Пасечник.

Он напомнил, что ВСУ ведут обстрелы жилых кварталов ЛНР по приказу президента Украины. Также Пасечник указал, что обстановка в районе линии разграничения остается очень напряженной.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Донбасс отказался признавать незаконную власть, в ответ на это Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО. Вооруженный конфликт унес жизни как минимум 13 тысяч человек.