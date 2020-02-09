На свалке в Тульской области обнаружено тело младенца

Тула, 9 февраля. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на свалке в поселке Барсуки Тульской области, сообщает региональное СУСК РФ.

Сообщается, что следственные органы СК РФ по Тульской области проводят доследственную проверку, после обнаружения тела новорожденного.

«По предварительным данным, 8 февраля 2020 года на свалке бытовых отходов поселка Барсуки Тульской области было обнаружено тело младенца», — сказано в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жительница Ставрополя родила ребенка, а после этого нанесла младенцу около 40 ударов ножницами. После убийства сына женщина завернула тело в пакет и собиралась захоронить. Однако ей это не удалось из-за резко ухудшившегося самочувствия.