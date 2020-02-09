Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

Осло, 9 февраля. Норвегия нарушает свои обязательства по договору о Шпицберге, заявили в посольстве России в Осло. Данное заявление было опубликовано на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.

«На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (мининдел наших стран обсуждали их в т.ч. в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) министру иностранных дел России С. В. Лаврову пришлось направить соответствующее послание [министру иностранных дел Норвегии] И. М. Эриксен Сёрейде», —говорится в опубликованном сообщении.

Как подчеркнули в российском посольстве, Россия не ставит вопрос суверенитета Норвегии над архипелагом. В то же время, дипломаты РФ напомнили, что Шпицберген – «не исконно норвежская территория», а архипелаг был перед Осло на условиях, которые подробно описаны в договоре от 1920 года. Посольство указало, что все поставленные вопросы носят сугубо практический характер и требуют решения.

Российская дипмиссия также заявила, что договор от 1920 года распространяется также и на континентальный шельф архипелага, однако Норвегия нарушает свои обязательства по договору. Следствием этого стало то, что российские компании не могут участвовать в подаче заявок на освоение перспективных участков шельфа.

МИД РФ призвал Норвегию привести свою деятельность на Шпицбергене в соответствие со взятыми на себя международными обязательствами, а также предложил провести переговоры и консультации, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.