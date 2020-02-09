Трампа возмутил «отфотошопленный» снимок его прически

Вашингтон, 9 февраля. Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что некоторые пользователи Сети пытаются его «унизить», публикуя обработанные в фоторедакторе снимки его прически.

Глава американского государства обратил внимание на фото из одного поста в Twitter, где он изображен с объемными волосами, развивающимися на ветру. Как утверждает Трамп, на самом деле его прическа так не выглядит.

«Вот еще фейковые новости. Это фотошоп, очевидно, неужели ветер был такой сильный, и волосы выглядят хорошо? Все что угодно лишь бы унизить», — негодует Трамп в социальной сети Twitter.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Прическа американского президента часто становится объектом обсуждения и многочисленных шуток. Дональд Трамп не один раз попадал в курьезные ситуации из-за своих волос, но всегда подчеркивал, что не носит парик.

Как передают «Известия», на одной из конференций президент США показал свой авторский метод скрыть плешь на затылке.

«Я пытаюсь, как только могу, скрыть эту плешь, ребята. Я работаю над этим изо всех сил», — заявил тогда Дональд Трамп.

Американский лидер отмечает, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.

Порноактриса Сторми Дэниелс в своей книге «Полное разоблачение» рассказала, что думает Трамп о своей прическе. Как она утверждает, однажды она спросила его о прическе, на что он ответил, что «знает, что она нелепая, так как у него есть зеркало». В разговоре с ней Трамп также подчеркнул, что волосы — его отличительная особенность.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге был обнаружен фазан, похожий прической на президента США Дональда Трампа.