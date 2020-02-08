Алибасов снял на видео, как облизывает собаку

Москва, 8 февраля. Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов опубликовал в своем Instagram видео, на котором он облизывает собаку. Подписчики Алибасова отреагировали десятком восхищенных комментариев.

Бульдога Алибасова зовут Норд Босс и него есть собственный профиль в Instagram, на который подписаны более 14 тысяч пользователей. Алибасов выложил видеоролик со своим домашним питомцем, в котором собака начала облизывать известного продюсера. Алибасов ответил псу взаимностью.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь», — прокомментировал ролик артист.

Подписчики с восторгом отреагировали на поступок Алибасова, написав несколько десятков комментариев под публикацией.

Напомним, продюсер Бари Алибасов летом прошлого года выпил чистящее средство для труб «Крот», после чего попал в больницу с серьезным отравлением. Из-за сильной жажды он не глядя взял с подоконника бутылку, которая, по его мнению, была очень похожа на апельсиновый сок. После глотка бытовой химии артист был госпитализирован. Он безуспешно попытался взыскать с ООО «АМС МЕДИА» и ООО «АШАН» 100 миллионов рублей — ущерб здоровью оценен в 85 миллионов рублей, моральный ущерб — в 15 миллионов рублей. Защита Алибасова обвиняла компании в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов, и без пробок, которые не могут быть случайно открыты детьми и пожилыми людьми.