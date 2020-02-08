В Китае дали официальное название для нового коронавируса

Пекин, 8 февраля. Китайские власти представили временное официальное название нового смертельного коронавируса, ранее ставшего известным под штаммом 019-nCoV.

Как сообщает Госкомитет по здравоохранению КНР, новое заболевание будет называться аббревиатурой NCP или «новой коронавирусной пневмонией».

Данное наименование будет использоваться в официальных сводках. Отмечается, что в будущем название болезни может быть пересмотрено.

Ранее, известный голливудский актер китайского происхождения Джеки Чан объявил о вознаграждение в один миллион юаней (около 143 тысячи долларов) для исследователей, которые разработают вакцину от смертельного коронавируса.

Согласно последним данным, от новой коронавирусной пневмонии в Китае погибло 726 пациентов, почти 35 тыс. человек инфицированы.