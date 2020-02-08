Российские и турецкие дипломаты обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Анкара, 8 февраля. Российская делегация прибыла в Турцию, где обсудила с представителями турецкого МИД ход переговоров по ситуации в сирийском Идлибе. Как сообщается, сирийская сторона настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе.

Дипломатические источники сообщают, что турецкая сторона настаивала на сохранении границ Идлибской зоны деэскалации в рамках заключенного в Сочи соглашения. Также Анкара потребовала вывести сирийские войска из Идлибской зоны до конца февраля. Турецкая сторона также заявила о готовности защищать свои наблюдательные пункты в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что за последние несколько дней армейские подразделения Сирийской арабской армии продвинулись по оси Серакиба и освободили деревни Танкарати и Кафрдадих в юго-восточной части Идлиба после ожесточенных боев с террористическими организациями.

Сирийская армия была вынуждена прервать режим прекращения огня в провинции после многочисленных провокаций со стороны незаконных вооруженных группировок — боевики то и дело нарушали перемирие и нападали на подразделения сирийской армии, базирующиеся в регионе.