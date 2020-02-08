Стас Костюшкин показал видео со своей «однополой свадьбы»

Москва, 8 февраля. Певец Стас Костюшкин пошутил над слухами о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ироничный видеоролик экс-участник группы «Чай вдвоем» опубликовал у себя в Instagram.

На видеозаписи музыкант изображает церемонию бракосочетания с мужчиной. Артист подходит к «избраннику» и берет его под руку. «Невеста» кокетничает с Костюшкиным, и прячет глаза под импровизированной фатой.

«Наконец-то Костюшкин раскрылся! Выложил видео со своей однополой свадьбы! P. S. ответ хейтерам», — подписал ролик певец.

Фаната Костюшкина оценили чувство юмора музыканта, оставив множество комментариев под записью.

«Стас, ну браааавоооо! Порвали вы этих идиотов! Жгите и дальше!» — @smirkrasa. «А я еще раз повторюсь — хватит улыбаться! Нормально с ориентацией», — @ysatikv. «Стас, я восхищаюсь вашим самообладанием и самоиронией, чтобы адекватно относиться к оскорбляющим комментариям тех людей, которые вас вообще не знают, а судят только по слухам или по собственной глупости», — @zigoza3005. «Мужчина с юмором сейчас редкость. Одни обиженки кругом. Стас ты супер», — @polinalina555. «А Леха Панин где?» — @dnkasd. «Молодец, правильно сделал. И пусть диванные злопыхатели подавятся», — @levikon67. «Ну наконец-то, а то все думали-гадали», — @fekla_bertovna2. «Вы молодец! Поржать над собой можете», — @gariaevas.

В декабре 2019 года сообщалось, что Стаса Костюшкина обвиняют в проституции. Певец опубликовал скрин переписки неназванных людей, в которой обсуждается предоставление эскорт-услуг артистом. Костюшкин назвал домыслы хейтеров смехотворными, поскольку его главный и единственный заработок — музыка.