ФАН публикует видео мощного пожара на Магнитогорском металлургическом комбинате

Магнитогорск, 8 февраля. В одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места происшествия.

«Поступило сообщение о возгорании в листопрокатном цехе №5 Магнитогорского металлургического комбината. Горит маслоподвал и реверсивный стан», — сообщает ведомство.

Отмечается, что в результате возгорания пострадавших нет.

На данный момент пожар локализован на площади 390 кв. м. На начальной стадии ЧП из цеха самостоятельно эвакуировались 50 человек. Сообщалось, что пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Для ликвидации огня задействовано 42 человека и 11 единиц спецтехники.

По словам представителя промышленного предприятия, возгорание произошло из-за нарушения требований пожарной безопасности.

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